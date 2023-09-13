Саттон: "Ливерпулю" было абсолютно важно сохранить Салаха"
Экс-нападающий "Блэкберна" и "Селтика" Крис Саттон считает, что удержание нападающего Мохамеда Салаха может сыграть ключевую роль в этом сезоне для "Ливерпуля".
На исходе летнего трансферного окна "Ливерпуль" устоял перед соблазном продать Салаха в саудовский "Аль-Иттихад" за 200 миллионов фунтов или даже дороже.
Саттон считает, что это резко повышает шансы "красных" провести успешный сезон и побороться за титул Премьер-Лиги.
"Думаю, для сезона "Ливерпуля" имеет огромное значение то, что они сохранили Салаха. Все только и говорили о его переезде в Саудовскую Аравию, так что им было абсолютно важно сохранить его".
"С точки зрения "Ливерпуля", я был бы по-настоящему доволен, что он остался, потому что я рассматриваю их команду претендентов на титул. Они будут абсолютно неудержимы", — цитирует Саттона Liverpool Echo.
13.09.2023 15:00
Просмотров: 490
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лошары что не протали за такие деньги. О как ом говорит он чемпионстве? Пивка бухнул на солнышке походу....Чемпик за Сити! А эти деньги могли вложить в перспективных топовых игроков на будущее. Салах старый и этот сезон может на топовом уровне быть последним!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий