Саттон: "Ливерпулю" было абсолютно важно сохранить Салаха"

Экс-нападающий "Блэкберна" и "Селтика" Крис Саттон считает, что удержание нападающего Мохамеда Салаха может сыграть ключевую роль в этом сезоне для "Ливерпуля".

На исходе летнего трансферного окна "Ливерпуль" устоял перед соблазном продать Салаха в саудовский "Аль-Иттихад" за 200 миллионов фунтов или даже дороже.



Саттон считает, что это резко повышает шансы "красных" провести успешный сезон и побороться за титул Премьер-Лиги.



"Думаю, для сезона "Ливерпуля" имеет огромное значение то, что они сохранили Салаха. Все только и говорили о его переезде в Саудовскую Аравию, так что им было абсолютно важно сохранить его".



"С точки зрения "Ливерпуля", я был бы по-настоящему доволен, что он остался, потому что я рассматриваю их команду претендентов на титул. Они будут абсолютно неудержимы", — цитирует Саттона Liverpool Echo.