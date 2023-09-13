Пепе высказался насчет своей карьеры в "Арсенале"

Николя Пепе Вингер Николя Пепе высказался по поводу своей карьере в "Арсенале".

Уже после закрытия летнего трансферного окна "Арсенал" разорвал контракт с Пепе, позволив Николя уйти свободным агентом в "Трабзонспор".

Таким образом, "Арсенал" ничего не вернул из тех 72 миллионов фунтов, за которые Пепе был куплен у "Лилля" в 2019 году.

Сам Пепе считает, что неплохо отыграл свои первые два сезона за "Арсенал", но в компании 2021/22 главный тренер "канониров" Микель Артета перестал доверять игроку сборной Кот-д'Ивуара.

"Мой первый сезон в "Арсенале" сложился хорошо. Первый сезон мне очень помог, слегка став вызовов в ментальном плане. Мы добились успеха в том первом сезоне и выиграли трофеи".

"Второй сезон был гораздо лучше в плане адаптации и статистики. Я лучше себя проявлял, а вот третий сезон получился немного сложным. Мне пришлось уважать решения тренера на протяжении того сезона".

"Не играть — это довольно сложная ситуация для игрока. А на четвертый сезон я был отправлен в аренду. Я неплохо стартовал и так же продолжал до середины сезона. Посреди сезона я получил травму, и после этого начались сложности".

"Я не сыграл ни матча за четыре месяца из-за травмы колена. Сейчас я уверен лишь в одном — я готов играть. Моя травма больше не мешает мне в физическом плане. Когда надолго остаешься вне игры, то теряешь ритм, но сейчас я начинаю возвращаться в форму", — цитирует Пепе Football.London.


Метки Арсенал, Пепе, Трабзонспор

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. gary47 13.09.2023 14:29 # gary47
    Болелы Арса, а сколько он всего во всех турнирах забил за вас?

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  2. suddenly 13.09.2023 14:11 # suddenly
    Неплохо отыграл свои первые два сезона, а потом Артета перестал доверять - вот оно как оказывается...

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