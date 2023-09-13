Постекоглу: "Мэддисон жаждет успеха с "Тоттенхэмом"
Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу похвалил своего летнего новичка Джеймса Мэддисона.
Мэддисон забил два гола и отдал две результативные передачи в четырех первых матчах Премьер-Лиги после своего перехода из "Лестера" за 40 миллионов фунтов.
Постекоглу чувствует, что 26-летний полузащитник по-настоящему хочет преуспеть с "Тоттенхэмом" и ощущает себя лидером.
"Мы довольно рано приобрели Джеймса, и это было замечательно для меня. Мы столкнулись с конкуренцией других клубов, но клуб поддержал меня в скорейшем приглашении его".
"Как вы уже убедились, мы заполучили игрока с выдающимися способностями, а также того, кто очень, очень стремится достичь успеха с этим футбольным клубом. Думаю, Джеймс перешел к нам на идеальной стадии своей карьеры".
"Он пришел сюда, чтобы проявить себя, причем не только индивидуально, потому что он уже сделал это в индивидуальном плане. Он хочет проявить себя ради этого футбольного клуба, и я думаю, для Джеймса Мэддисона и всех игроков это только начало".
"Мэддерс, Сонни (Сон Хен Мин) и Ромеро — новые лидеры этого коллектива, и они будут играть важную роль. Я продолжаю говорить, что это их раздевалка. Они будут командовать ей", — цитирует Постекоглу Evening Standard.
13.09.2023 13:00
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Постекоглу очень грамотный тренер, надеюсь он обоссыт и Моуриньо и Конте, показав как надо.
Моуриньо вообще сбитый летчик смысла говорить нету, загубил Деле Алли и задизморалил всю раздевалку.
Конте хоть и приносил результат, но это было похоже больше на выдавливание всех соков, тупо бей беги.
У Постекоглу есть система, он не ставит себя выше всех, лидеры в лице Ромеро, Меддисона и Сона отличное решение, так же как и исключение Дайера с состава.
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МЮ нужно было его покупать, а не Маунта!
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Лидер полузащиты
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