Постекоглу: "Мэддисон жаждет успеха с "Тоттенхэмом"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу похвалил своего летнего новичка Джеймса Мэддисона.

Мэддисон забил два гола и отдал две результативные передачи в четырех первых матчах Премьер-Лиги после своего перехода из "Лестера" за 40 миллионов фунтов.



Постекоглу чувствует, что 26-летний полузащитник по-настоящему хочет преуспеть с "Тоттенхэмом" и ощущает себя лидером.



"Мы довольно рано приобрели Джеймса, и это было замечательно для меня. Мы столкнулись с конкуренцией других клубов, но клуб поддержал меня в скорейшем приглашении его".



"Как вы уже убедились, мы заполучили игрока с выдающимися способностями, а также того, кто очень, очень стремится достичь успеха с этим футбольным клубом. Думаю, Джеймс перешел к нам на идеальной стадии своей карьеры".



"Он пришел сюда, чтобы проявить себя, причем не только индивидуально, потому что он уже сделал это в индивидуальном плане. Он хочет проявить себя ради этого футбольного клуба, и я думаю, для Джеймса Мэддисона и всех игроков это только начало".



"Мэддерс, Сонни (Сон Хен Мин) и Ромеро — новые лидеры этого коллектива, и они будут играть важную роль. Я продолжаю говорить, что это их раздевалка. Они будут командовать ей", — цитирует Постекоглу Evening Standard.