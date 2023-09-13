Постекоглу: "Мэддисон жаждет успеха с "Тоттенхэмом"

Джеймс Мэддисон Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу похвалил своего летнего новичка Джеймса Мэддисона.

Мэддисон забил два гола и отдал две результативные передачи в четырех первых матчах Премьер-Лиги после своего перехода из "Лестера" за 40 миллионов фунтов.

Постекоглу чувствует, что 26-летний полузащитник по-настоящему хочет преуспеть с "Тоттенхэмом" и ощущает себя лидером.

"Мы довольно рано приобрели Джеймса, и это было замечательно для меня. Мы столкнулись с конкуренцией других клубов, но клуб поддержал меня в скорейшем приглашении его".

"Как вы уже убедились, мы заполучили игрока с выдающимися способностями, а также того, кто очень, очень стремится достичь успеха с этим футбольным клубом. Думаю, Джеймс перешел к нам на идеальной стадии своей карьеры".

"Он пришел сюда, чтобы проявить себя, причем не только индивидуально, потому что он уже сделал это в индивидуальном плане. Он хочет проявить себя ради этого футбольного клуба, и я думаю, для Джеймса Мэддисона и всех игроков это только начало".

"Мэддерс, Сонни (Сон Хен Мин) и Ромеро — новые лидеры этого коллектива, и они будут играть важную роль. Я продолжаю говорить, что это их раздевалка. Они будут командовать ей", — цитирует Постекоглу Evening Standard.


Метки Мэддисон, Постекоглу, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2023 13:00

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  1. slavaukraine 13.09.2023 13:29 # slavaukraine
    Постекоглу очень грамотный тренер, надеюсь он обоссыт и Моуриньо и Конте, показав как надо.

    Моуриньо вообще сбитый летчик смысла говорить нету, загубил Деле Алли и задизморалил всю раздевалку.

    Конте хоть и приносил результат, но это было похоже больше на выдавливание всех соков, тупо бей беги.

    У Постекоглу есть система, он не ставит себя выше всех, лидеры в лице Ромеро, Меддисона и Сона отличное решение, так же как и исключение Дайера с состава.

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  2. zhanik7 13.09.2023 13:23 # zhanik7
    МЮ нужно было его покупать, а не Маунта!

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  3. smokekush 13.09.2023 13:12 # smokekush
    Лидер полузащиты

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