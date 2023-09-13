"Челси" представил третий комплект формы на сезон 2023/24
"Челси" представил третий комплект своей новой формы на сезон 2023/24.
Создавая третий комплект, технический спонсор "Челси" в лице компании Nike вдохновлялся самой первой формой, в которой играл лондонский клуб.
Именно в футболках цвета итонский синий "Челси" играл с 1905 по 1907 год. Похожая форма была у лондонцев и в сезоне 1986/87.
Впервые команда Маурисио Почеттино примерит третий комплект формы уже во время выезда к "Борнмуту" в ближайшее воскресенье.
13.09.2023 12:00
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Последние комментарии:
Одни неудачники делают фотосесию
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Форма от найк это всегда топчик. Мудрик в почете, на кресле пахана. Колвил по стопам Риса Джеймса пойдет, если давать играть чаще
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Императорская
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То есть через 50 лет будут писать так - создавая форму дизайнеры вдохновлялись формой сезона 23/24, которая была вдохновлена первой формой, в которой играл лондонский клуб?
Почему нельзя просто придумать форму и добавить принадлежность к клубу? Они этой историей набивают джерси цену. И это сейчас не о форме Челси, а о всех производителях
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Вау! Футболка!
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А эти лохи до сих пор без титульного спонсора. Хотя, форма норм, стильно.
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Именно в футболках цвета итонский синий "Челси" играл с 1905 по 1907 год.
Сезон 1905/1906:
Ливерпуль - чемпион Первого дивизиона
Челси - третье место во Втором дивизионе
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Эта толстуха играет в женской команде?
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