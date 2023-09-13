"Челси" представил третий комплект формы на сезон 2023/24

Третий комплект формы Челси на сезон 2023/24 "Челси" представил третий комплект своей новой формы на сезон 2023/24.

Создавая третий комплект, технический спонсор "Челси" в лице компании Nike вдохновлялся самой первой формой, в которой играл лондонский клуб.

Именно в футболках цвета итонский синий "Челси" играл с 1905 по 1907 год. Похожая форма была у лондонцев и в сезоне 1986/87.

Впервые команда Маурисио Почеттино примерит третий комплект формы уже во время выезда к "Борнмуту" в ближайшее воскресенье.

Третий комплект формы Челси на сезон 2023/24

Третий комплект формы Челси на сезон 2023/24

Третий комплект формы Челси на сезон 2023/24

Третий комплект формы Челси на сезон 2023/24


Метки Nike, форма, фото, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 737

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Последние комментарии:




  1. seregaball 13.09.2023 13:36 # seregaball
    Одни неудачники делают фотосесию

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  2. s8menn 13.09.2023 13:07 # s8menn
    Форма от найк это всегда топчик. Мудрик в почете, на кресле пахана. Колвил по стопам Риса Джеймса пойдет, если давать играть чаще

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  3. kukuruzko 13.09.2023 13:02 # kukuruzko
    Императорская

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  4. liverpool888 13.09.2023 13:01 # liverpool888
    То есть через 50 лет будут писать так - создавая форму дизайнеры вдохновлялись формой сезона 23/24, которая была вдохновлена первой формой, в которой играл лондонский клуб?
    Почему нельзя просто придумать форму и добавить принадлежность к клубу? Они этой историей набивают джерси цену. И это сейчас не о форме Челси, а о всех производителях

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  5. closer 13.09.2023 12:54 # closer
    Вау! Футболка!

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  6. sausage 13.09.2023 12:18 # sausage
    А эти лохи до сих пор без титульного спонсора. Хотя, форма норм, стильно.

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  7. shakur 13.09.2023 12:11 # shakur
    Именно в футболках цвета итонский синий "Челси" играл с 1905 по 1907 год.

    Сезон 1905/1906:
    Ливерпуль - чемпион Первого дивизиона
    Челси - третье место во Втором дивизионе

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  8. suddenly 13.09.2023 12:06 # suddenly
    Эта толстуха играет в женской команде?

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