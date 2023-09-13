"Челси" представил третий комплект формы на сезон 2023/24

"Челси" представил третий комплект своей новой формы на сезон 2023/24.

Создавая третий комплект, технический спонсор "Челси" в лице компании Nike вдохновлялся самой первой формой, в которой играл лондонский клуб.



Именно в футболках цвета итонский синий "Челси" играл с 1905 по 1907 год. Похожая форма была у лондонцев и в сезоне 1986/87.



Впервые команда Маурисио Почеттино примерит третий комплект формы уже во время выезда к "Борнмуту" в ближайшее воскресенье.















