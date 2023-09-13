Йорк считает, что МЮ следовали пригласить Тирни

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк считает, что "красным дьяволам" следовало пригласить защитника Кирана Тирни из "Арсенала".

Утративший место в стартовом составе Тирни был доступен для трансфера все лето, но в итоге отправился в аренду в "Реал Сосьедад".



Йорк чувствует, что игрок вроде 26-летнего шотландца очень бы пригодился "Юнайтед" в свете травм Люка Шоу и Тирелла Маласиа.



"Я не слишком доволен активностью "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно".



"Если посмотреть на состав "Манчестер Юнайтед", то мы подписали игроков, чьи имена не вызывают особого восторга у людей. Думаю, большое упущение в том, что мы не подписали Кирана Тирни, потому что мне нравится его энергия, несмотря на его проблемы с травмами".



"Мы, наконец, купили традиционного форварда. Думаю, главный тренер доверяет своим игрокам, и ему нужно выжать из них максимум. Полагаю, он доволен составом, и будет интересно посмотреть, что произойдет", — цитирует Йорка Football.London.