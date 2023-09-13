Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей заявил, что ощущает себя на четыре года моложе, нежели его возраст.

26-летний Мактоминей является воспитанником "Юнайтед", и несмотря на недавние спекуляции насчет "Вест Хэма" и "Фулхэма", Скотт остался в родном клубе.



Мактоминей сыграл уже более 200 матчей на клубном уровне, но по-прежнему чувствует, что пик его карьеры еще впереди.



"Мой отец был великолепен в этом плане, потому что он всегда говорил: "Всему свое время, сын. Ты вырастешь и станешь больше". Потому что он знает, не так ли?"



"Ребенок не может этого знать, и ты всегда думаешь: "Я так и останусь самым низким". Но затем я вырос и в 17-18 лет, стоя рядом с отцом, я был выше".



"Я думал про себя: "Я выше, чем моей отец, а он под два метра!" Так что это безумие".



"Сейчас я смотрю на это так, словно я вырос на четыре года позже всех, поэтому мои пиковые годы тоже будут на четыре года позже".



"Сейчас мне 26, поэтому технически возраст моего организма составляет 22 года. Когда мне будет 30, я буду чувствовать себя на 26 лет. Возможно, я завершу карьеру в 38 или 40!" — сообщил Мактоминей официальному веб-сайту "Юнайтед".