Эдегор заявил, что он в "Арсенале" "надолго"

Мартин Эдегор Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил, что счастлив в лондонском клубе и не помышляет об уходе.

Ранее в сентябре появилась информация, что "Арсенал" уже обсуждает новый контракт с Эдегором, чье действующее соглашение рассчитано до июня 2025.

Эдегор продолжает играть важнейшую роль в команде Микеля Артеты, что подогревает слухи об интересе к Мартину со стороны ПСЖ. Однако 24-летний норвежец дает понять, что его будущее связано с "канонирами".

"Я не так много могу сказать, за исключение того факта, что я очень счастлив в "Арсенале" и надеюсь остаться здесь надолго. В остальном у меня нет комментариев прямо сейчас. Сейчас я сосредоточен на сборной", — приводит слова Эдегора Evening Standard.




Метки Арсенал, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2023 09:00

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  1. xhakaboom 13.09.2023 10:58 # xhakaboom
    Пришел мальчишкой, уйдет легендой. Лучшие играют за Арсенал!

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  2. soloviev 13.09.2023 09:20 # soloviev
    Михайло опять накатил перед написанием новости? Когда он стал Датчанин, вроде вчера только за Норвегию забил

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  3. midas 13.09.2023 09:03 # midas
    когда успел стать из норвежца датчанином...

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