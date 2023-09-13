Эдегор заявил, что он в "Арсенале" "надолго"
Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил, что счастлив в лондонском клубе и не помышляет об уходе.
Ранее в сентябре появилась информация, что "Арсенал" уже обсуждает новый контракт с Эдегором, чье действующее соглашение рассчитано до июня 2025.
Эдегор продолжает играть важнейшую роль в команде Микеля Артеты, что подогревает слухи об интересе к Мартину со стороны ПСЖ. Однако 24-летний норвежец дает понять, что его будущее связано с "канонирами".
"Я не так много могу сказать, за исключение того факта, что я очень счастлив в "Арсенале" и надеюсь остаться здесь надолго. В остальном у меня нет комментариев прямо сейчас. Сейчас я сосредоточен на сборной", — приводит слова Эдегора Evening Standard.
13.09.2023 09:00
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Пришел мальчишкой, уйдет легендой. Лучшие играют за Арсенал!
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когда успел стать из норвежца датчанином...
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