Агент подтвердил, что Клопп не уйдет в сборную Германии

Юрген Клопп Агент наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа подтвердил, что его клиент не возглавит сборную Германии.

Сборная Германии находится в поисках нового рулевого после того, как спустя 24 часа после поражения 4:1 от Японии отказалась от услуг Ханси Флика.

Клоппа как одного из лучших немецких тренеров современности сразу же принялись связывать с этой работой, однако агент Марк Косицке спешит напомнить, что у Юргена есть контракт с "Ливерпулем" до лета 2026.

"Юрген имеет долгосрочный контракт с "Ливерпулем" и недоступен для позиции главного тренера национальной команды", — цитирует Косицке Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, сборная Германии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2023 08:00

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  1. zaeba1l 13.09.2023 10:09 # zaeba1l
    Вчерась какой то олух тут писал, что Клопп бежит в сборную фатерлянда..
    Тьфу на всех придурков!

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  2. sausage 13.09.2023 09:56 # sausage
    Миха, ты слоупок какой-то. Там федерация уже с Баваркой по Нагельсманну договорилась.

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