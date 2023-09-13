Агент подтвердил, что Клопп не уйдет в сборную Германии

Агент наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа подтвердил, что его клиент не возглавит сборную Германии.

Сборная Германии находится в поисках нового рулевого после того, как спустя 24 часа после поражения 4:1 от Японии отказалась от услуг Ханси Флика.



Клоппа как одного из лучших немецких тренеров современности сразу же принялись связывать с этой работой, однако агент Марк Косицке спешит напомнить, что у Юргена есть контракт с "Ливерпулем" до лета 2026.



"Юрген имеет долгосрочный контракт с "Ливерпулем" и недоступен для позиции главного тренера национальной команды", — цитирует Косицке Liverpool Echo.