Саутгейт возмущен отношением фанатов к Магуайру

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал "нелепым" отношение фанатов к защитнику "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр.

Появившись на замену в товарищеском матче сборной Англии против Шотландии во вторник вечером, 30-летний Магуайр стал автором автогола, который ненадолго вернул игре интригу.



Над Магуайром стали насмехаться не только шотландские фанаты, но и болельщики сборной Англии. С похожей реакцией трибун самый дорогой защитник в мире столкнулся в последнем матче за свой клуб — против "Арсенала" перед международным перерывом.



После победы 1:3 в Глазго Саутгейт признался, что его очень ранит такая реакция публики. Гарет считает, что люди несправедливы с Магуайром и забывают былые заслуги Харри.



"С шотландской точки зрения, я понимаю это. Я не жалуюсь на то, как они себя вели. Это следствие нелепого отношения к нему на протяжении длительного времени".



"Однако наши болельщики не могут подливать масла в огонь и поддерживать в этом других. Это какая-то насмешка. Я никогда не видел подобного отношения к игроку не только со стороны шотландских фанатов, но также комментаторов, экспертов и остальных. Все они вышли за рамки того, что я когда-либо видел. Он (Магуайр) был нашим верным бойцом, частью одной из самых успешных сборных Англии за десятилетия".



"Он играл в этом ключевую роль. Я не зря говорил о важности опытных игроков, и он имеет определяющее значение для нас. Каждый раз, когда он выходит на поле, он демонстрирует абсолютно невероятные хладнокровие и работу мячом. Он игрок топ-уровня. Мы все на его стороне. Меня это очень задело".



"Он хорош, он великолепен. Он сыграл большую роль в этой победе. Он все равно вышел поговорить с медиа, и это многое говорит о нем. Он не стал прятаться, он никогда этого не делал", — цитирует Саутгейта Sky Sports.



