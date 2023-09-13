"Юнайтед" представил своего нового титульного спонсора с сезона 2024/25
"Манчестер Юнайтед" официально объявил, что компания Qualcomm становится титульным спонсором клуба со следующего сезона.
Уже являясь глобальным партнером "Юнайтед", Qualcomm договорилась о расширении сотрудничества, которое предполагает размещение спереди игровых футболок "красных дьяволов" эмблемы своего бренда Snapdragon.
Snapdragon — это семейство микропроцессоров, используемых в смартфонах, планшетах, настольных компьютерах, игровых девайсах, очках дополненной реальности и прочих устройствах.
В коротком заявлении, опубликованном через фондовую биржу Нью-Йорка, "Юнайтед" сообщает, что эмблема Snapdragon будет размещена на домашней, выездной и третьей форме мужской и женских команд "дьяволов".
Таким образом, Snapdragon займет место немецкой софтверной компании TeamViewer, которая оказалась в сложной финансовой ситуации после пандемии коронавируса и в декабре договорилась с "Юнайтед" о том, что клуб выкупит остаток спонсорского контракта, рассчитанного до 2026 года.
Если сделка с TeamViewer оценивалась в 47 миллионов фунтов в год, то Qualcomm будет платить за продвижение своего бренда "Юнайтед" 60 млн. фунтов каждый сезон.
13.09.2023 06:00
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Уже не знают куда побираться пойти. То какую-то программу для компов рекламируют, то теперь процессоры из дешевых телефонов для бомжей. Конечно, серьезные компании вроде Etihad или даже хотя бы Chevrolet связываться со старым туалетом больше не хотят.
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