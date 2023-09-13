"Юнайтед" представил своего нового титульного спонсора с сезона 2024/25

"Манчестер Юнайтед" официально объявил, что компания Qualcomm становится титульным спонсором клуба со следующего сезона.

Уже являясь глобальным партнером "Юнайтед", Qualcomm договорилась о расширении сотрудничества, которое предполагает размещение спереди игровых футболок "красных дьяволов" эмблемы своего бренда Snapdragon.



Snapdragon — это семейство микропроцессоров, используемых в смартфонах, планшетах, настольных компьютерах, игровых девайсах, очках дополненной реальности и прочих устройствах.



В коротком заявлении, опубликованном через фондовую биржу Нью-Йорка, "Юнайтед" сообщает, что эмблема Snapdragon будет размещена на домашней, выездной и третьей форме мужской и женских команд "дьяволов".



Таким образом, Snapdragon займет место немецкой софтверной компании TeamViewer, которая оказалась в сложной финансовой ситуации после пандемии коронавируса и в декабре договорилась с "Юнайтед" о том, что клуб выкупит остаток спонсорского контракта, рассчитанного до 2026 года.



Если сделка с TeamViewer оценивалась в 47 миллионов фунтов в год, то Qualcomm будет платить за продвижение своего бренда "Юнайтед" 60 млн. фунтов каждый сезон.