Постекоглу объяснил, как вернул Биссума в форму

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал, как ему удалось вернуть полузащитника Ива Биссума в свою лучшую форму.

Отличная форма Биссума стала одним из нескольких приятных сюрпризов, которые "Тоттенхэм" преподнес на старте нового сезона, хотя ранее трансфер Ива из "Брайтона" стоимостью 35 миллионов фунтов долгое время казался провальным.



Постекоглу объясняет это тем, что Биссума полноценно провел предсезонный период, а тренировки с молодежью помогли 27-летнему малийцу почувствовать себя лидером коллектива и подтянуть дисциплину.



"Не думаю, что я сделал что-либо особенное с ним. Мне повезло, потому что он был здесь в первый день, как я прибыл. Многие парни играли за свои сборные, но Бисс был здесь с первого дня".



"Я своего рода взял его на поруки, и после первых трех или четырех тренировок, которые мы преимущественно провели с молодыми игроками, я сказал ему: "Ты можешь быть лидером этого коллектива". Я уже знал о его способностях, но я видел, что такого рода тренировки воодушевляют его".



"На следующее утро он опоздал, и я снова сказал ему, что быть лидером означает приезжать вовремя, и с тех пор он вел себя хорошо", — цитирует Постекоглу Evening Standard.