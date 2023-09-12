Защитник "Арсенала" Вильям Салиба признал, что был "ленивым игроком" в юности.

Салиба подписал контракт с "Арсеналом" еще в 18 лет, но дебютировал за "канониров" только в 22 года, сразу утвердившись ключевым игроком.



По словам Салиба, перед переездом в Северный Лондон он проделал большую работу над своим характером и отношением к работе.



"Я хотел забивать в каждом матче, но я бы не назвал себя эгоистичным игроком. Это нападающие иногда бывают эгоистами, но в то же время я заботился о партнерах по команде".



"Тем не менее, я должен честно признать, что был ленивым игроком. Да, я был ленивым, а также я много дулся. Мой тренер всегда отчитывал меня за то, что я дуюсь, и за то, что я ленюсь на тренировках".



"Возможно, именно поэтому я не был капитаном! Как я уже сказал, я был молод в своей голове, но затем я вырос. Мои тренеры очень мне помогли в том возрасте. Я осознал, как нужно вести себя на поле, и я изменился", — сообщил Салиба официальному веб-сайту "Арсенала".