Санчо удалил сообщение с критикой Тен Хага

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо удалил сообщение с критикой своего главного тренера Эрика Тен Хага.

Напомним, Санчо отреагировал гневным заявлением в твиттере на слова Тен Хага о том, что Джейдон не попал в заявку "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" из-за плохой работы на тренировке.



В понедельник Санчо впервые после того инцидента поговорил с Тен Хагом, а сегодня 23-летний англичанин решил убрать свое заявление, что бы это ни значило.



Согласно слухам, Санчо едва ли снова сыграет за "Юнайтед". "Красные дьяволы" помышляют о приглашении Анвара Эль-Гази свободным агентом, а Джейдону придется ждать возобновления трансферного окна в январе.