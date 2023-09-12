Санчо удалил сообщение с критикой Тен Хага
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо удалил сообщение с критикой своего главного тренера Эрика Тен Хага.
Напомним, Санчо отреагировал гневным заявлением в твиттере на слова Тен Хага о том, что Джейдон не попал в заявку "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" из-за плохой работы на тренировке.
В понедельник Санчо впервые после того инцидента поговорил с Тен Хагом, а сегодня 23-летний англичанин решил убрать свое заявление, что бы это ни значило.
Согласно слухам, Санчо едва ли снова сыграет за "Юнайтед". "Красные дьяволы" помышляют о приглашении Анвара Эль-Гази свободным агентом, а Джейдону придется ждать возобновления трансферного окна в январе.
12.09.2023 21:00
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