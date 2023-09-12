Чалоба рискует не сыграть до января

Не сумев покинуть "Челси" в летнее трансферное окно, защитник Трево Чалоба рискует остаться без игровой практики до января.

Началом конца для Чалобы стало приобретение "синими" защитника Акселя Дисаси из "Монако" за 38.8 млн. фунтов.



Чалоба был выставлен на трансфер, однако назначенная за Трево цена в 50 млн. фунтов показалась чрезмерной для заинтересованных клубов.



В концовке трансферного окна "Челси" смягчил свою позицию. Чалоба мог уйти в "Баварию", которая хотела его арендовать, или в "Ноттингем Форест, который предложил за Трево 25 млн. фунтов.



Как утверждает Evening Standard, после закрытия летнего окна Чалоба оказался на обочине планов главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, как и защитник Марк Кукурелья.



Чалобе не отводится хоть сколько-нибудь значимая роль на этот сезон, и теперь 24-летнему англичанину лишь остается дожидаться зимнего трансферного окна, когда "Челси" снова попытается от него избавиться.



Добавим, Чалоба находится в системе "Челси" с восьми лет. Трево сыграл 63 матча за первую команду "синих" после своего дебюта в 2021 году.