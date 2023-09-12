Лебеф считает, что "Челси" стоило пригласить Амрабата вместо Кайседо

Бывший защитник "Челси" Франк Лебеф считает, что "синим" нужно было пригласить Софьяна Амрабата вместо Мойсеса Кайседо.

Минувшим летом "Челси" потратил 115 миллионов фунтов на приобретение Кайседо из "Брайтона", обновив трансферный рекорд всей Премьер-Лиги.



Лебеф, выступавший за "Челси" с 1996 по 2001 год, не понимает, почему "синие" пригласили очередного игрока на перспективу, хотя могли взять за гораздо меньшие деньги Амрабата, который в итоге был арендован "Манчестер Юнайтед".



"Когда я вижу, как такого рода игроки отправляются в Манчестер, то часто говорю, что и "Челси" нужны столь опытные игроки в центре поля. Как насчет этого парня?"



"Он стал бы идеальным партнером для Энцо Фернандеса. Да, они купили Мойсеса Кайседо, но это стоило им более 100 миллионов фунтов! И затем я вижу, как этот парень переходит в "Юнайтед" с возможностью выкупа за 30 миллионов фунтов. Заполучить его было бы большой удачей".



"Он удивительным образом выступал за сборную Марокко на последнем Чемпионате Мира. Он подтвердил свой талант. Почему "Челси" не задумывается о таких парнях? Он опытный игрок. Почему они не нужны "Челси"?" — сообщил Лебеф ESPN.