Бройя снова готов играть за "Челси"

Президент Федерации футбола Албании Армандо Дука заявил, что нападающий Армандо Бройя готов вернуться к выступления за "Челси" уже на этой неделе.

22-летний Бройя находится вне игры в декабря, когда он получил травму крестообразных связок правого колена в товарищеском матче против "Астон Виллы" в Абу-Даби.



Сейчас Бройя, которого минувшим летом пытались переманить "Вест Хэм" и "Милан", уже полноценно тренируется, и у 21-летнего албанца есть хорошие шансы отправиться с "Челси" на выезд к "Борнмуту" в ближайшее воскресенье.



"Бройя завершил фазу восстановления. Мы ожидаем, что он будет среди запасных "Челси" на этой неделе, он готов вернуться на поле. Если ничего не случится, он вернется в сборную на матч против Чехии в октябре. Он важен для нас. Он один из лучших албанских футболистов, поэтому он поможет нам", — сообщил Дука Euronews.