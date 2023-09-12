"Юнайтед" планирует четыре приобретения на следующее лето

"Манчестер Юнайтед" уже строит планы на следующее летнее трансферное окно, собираясь совершить четыре крупных приобретения.

Минувшим летом "Юнайтед" потратил около 180 миллионов фунтов, подписав семь новичков. Помимо купленных Андре Онана, Мейсона Маунта и Расмуса Хейлунда, "красные дьяволы" также арендовали Алтая Байындыра, Джонни Эванса, Серхио Регилона и Софьяна Амрабата.



Старт нового сезона показал, что этого усиления недостаточно, потому что команда Эрика Тен Хага проиграла два из первых четырех матчей в Премьер-Лиге.



По информации Manchester Evening News, работа над поиском усиления не останавливается, и теперь "Юнайтед" разрабатывает планы на следующее лето.



Следующим летом "Юнайтед" надеется пригласить центрального защитника, крайнего защитника, центрального полузащитника, а также атакующего игрока.



Среди рассматриваемых "дьяволами" имен называются защитники "Байера" Джереми Фримпонг с Эдмондом Тапсоба и 18-летний нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон.