Мойес: "Лингард значительно прибавил за эти три недели"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, как обстоит ситуация с возвращением в клуб вингера Джесси Лингарда.

Лингард остается свободным агентом с конца июня, когда истек его контракт с "Ноттингем Форест". А в августе стало известно, что Джесси поддерживает форму со своим бывшим клубом "Вест Хэмом".



Мойес доволен прогрессом Лингарда на тренировках, однако 30-летний англичанин все еще должен приложить усилия, чтобы заслужить контракт.



"Джесси тренируется с нами три недели, и он значительно прибавил относительно того, в каком состоянии только прибыл к нам".



"Теперь его состояние по-настоящему хорошее — гораздо лучше, нежели поначалу".



"Должен сказать, Джесси, наверно, сделал для нас разницу в плане выхода в Европу, когда прибыл к нам два года назад и забил девять голов в 15 матчах".



"Я хочу дать ему все шансы для возвращения в форму, а там посмотрим. Поэтому в данный момент особых новостей нет. Могу сказать, что он просто вернулся и гораздо ближе к тому уровню физической готовности, который необходим", — сообщил Мойес talkSPORT.