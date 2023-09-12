Мошири на пороге продажи "Эвертона"
Владелец "Эвертона" Фархад Мошири находится на пороге продажи своего клуба инвестиционной фирме 777 Partners.
Мошири уже давно ищет покупателя на "Эвертон", в который он инвестировал свыше 750 миллионов фунтов с 2016 года, когда он впервые приобрел акции "ирисок".
Только в августе у Мошири сорвалась сделка с американской компанией MSP Sports Capital, однако Фархад смог найти другого заинтересованного инвестора.
Как сообщает BBC со ссылкой на близкий к Мошири источник, 777 Partners, чья штаб-квартира находится в Майами, пока окончательно не согласовала сделку, но компромисс близок.
В данный момент "Эвертон" занимает 18-е место в Премьер-Лиге, набрав лишь одно очко в четырех первых матчах нового сезона. В двух предыдущих кампаниях "ириски" неизменно сражались за выживание.
Добавим, в отношении "Эвертона" также продолжается расследование насчет нарушений правил финансового фейр-плей. Дело мерсисайдского клуба рассматривает независимая комиссия Премьер-Лиги.
12.09.2023 16:00
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