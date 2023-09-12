Сунесс: "МЮ не стал лучше, чем в прошлом сезоне"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Грэм Сунесс считает, что потраченные летом 180 миллионов фунтов не сделали "красных дьяволов" сильнее.
Минувшим летом "Юнайтед" совершил три больших приобретения в лице голкипера Андре Онана, полузащитника Мейсона Маунта и нападающего Расмуса Хейлунда.
Однако "Юнайтед" неубедительно начал новый сезон, проиграв два из четырех первых матчей Премьер-Лиги, и Сунесс сомневается, что команда Эрика Тен Хага сможет выступить лучше, чем в прошлой кампании.
"Я не думаю, что "Манчестер Юнайтед" стал хоть сколько-нибудь лучше, чем в прошлом сезоне".
"Они потратили 72 миллиона фунтов на молодого центрального нападающего в лице Расмуса Хейлунда, чья статистика результативности не впечатляет. Он сыграл 34 матча за "Аталанту" и отличился только 10 раз. А теперь он пришел в лигу, где забивать голы по-настоящему тяжело. Я могу ошибаться, но приглашение того, кто не является проверенным бомбардиром, является огромным риском".
"Пять лет назад я написал статью о том, что это последний шанс для Антони Мартиаля. И он до сих пор выходит в стартовом составе на матчи, являясь их наконечником атак. Он не игрок "Манчестер Юнайтед". Он будет радовать вас, а затем он поведет вас".
"Я по-прежнему считаю, что Антони или Джейдон Санчо не являются долгосрочными решениями для "Юнайтед", если они хотят выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов. Они по-прежнему полагаются на Маркуса Рэшфорда".
"Думаю, Онана сделает их лучше при розыгрыше мяча из обороны, но справится ли он с самой важной вещью: не пускать мяч в сетку своих ворот? Я не уверен насчет этого".
"Меня сурово критиковали за эти слова, но я не вижу в Каземиро ничего выдающегося. Он хороший игрок, но не тот, ради которого вы готовы заплатить деньги, чтобы увидеть его игру", — сообщил Сунесс Daily Express.
12.09.2023 15:00
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Последние комментарии:
Ну насчет Каземиро Грэм однозначно неправ. Я был бы рад, окажись он у нас. Онана мне кажется также потянет уровень АПЛ. Хороший кипер, с харизмой. По остальным кексам согласен.
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про МЮ базарит, наверно легенда МЮ
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У меня вопроса к автору.
1. А когда Сунесс стал легендой для манков?
2. За какие заслуги?
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Легенда "Манчестер Юнайтед" Грэм Сунесс
ПОНЯТНО.
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