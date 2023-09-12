Скоулз одобряет назначение Фернандеша капитаном МЮ
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что одобряет назначение полузащитника Бруну Фернандеша капитаном "красных дьяволов".
Минувшим летом главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг принял решение забрать капитанскую повязку у защитника Харри Магуайра и передать ее Фернандешу.
Поведение Фернандеша на футбольном поле нередко вызывает нарекания у нейтральных болельщиков, однако Скоулз считает, что 29-летний португалец больше все достоин повязки.
"Знаю, когда Харри лишился капитанства, люди говорили насчет Маркуса (Рэшфорда), но я никогда себе этого не представлял. Я не знаю, как он ведет себя в раздевалке, но для меня он не выглядел бы капитаном".
"В то же время Бруну уже доводилось быть капитаном, не так ли? Думаю, впервые за долгое время в команде есть сразу несколько лидеров. Это опытные игроки, которых привел главный тренер: победитель Чемпионата Мира Варан, выступавший за "Реал" Каземиро".
"Внезапно в команде нашлось три-четыре игрока, которые могут быть капитаном, и я думаю, Бруну, наверное, является правильным выбором, потому что он выглядит тем, на которого все они равняются".
"Он был великолепен в роли капитана, и он выглядит лидером. Он тот, кто всегда пытается что-нибудь предпринять, всегда пытается подстегнуть команду. Думаю, это отличный выбор", — цитирует Скоулза talkSPORT.
12.09.2023 14:00
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