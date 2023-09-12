Бент: "Санчо хочет уйти из "Юнайтед"

Джейдон Санчо Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент уверен, что вингер Джейдон Санчо хочет уйти из "Манчестер Юнайтед".

После поражения 3:1 от "Арсенала" перед этим международным перерывом наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг раскритиковал работу Санчо на тренировках, а Джейдон назвал это ложью и пожаловался, что из его делают козла отпущения.

Бенту это говорит только о том, что 23-летний англичанин окончательно потерял надежду заиграть в "Юнайтед".

"Если бы его намерение заключалось в том, чтобы остаться в "Манчестер Юнайтед", если бы он хотел остаться в клубе, если бы у него было обжигающее желание остаться, он бы разобрался с этим, не вынося наружу".

"Ты идешь в кабинет главного тренера и говоришь: "Слушай, мне не сильно понравилось сказанное тобой. Если мои стандарты тренировок недостаточно хорошо, тогда просто скажи мне".

"Уверен, он бы сказал ему об этом, и они попытались бы во всем разобраться".

"Но тот факт, что он выступил публично, говорит мне о том, что он хочет уйти. С него достаточно".

"Возможно, этот вызов ему не по зубам, и это печально, потому что у него большие способности, у него есть талант. Возможно, Премьер-Лига слишком быстра для него".

"Кстати, Тен Хаг дал ему все шансы, отослав его набирать форму. Он вернулся, и это не сработало. Это говорит мне, что игрок чувствует: "С меня достаточно, заберите меня отсюда".

"Мне никогда не нравилось, когда главные тренеры выходят и критикуют своих игроков на публике, потому что это никогда не заканчивается хорошо. Я вспоминаю Моуриньо и Погба, Моуриньо и Люка Шоу".

"Думаю, это никогда не заканчивается хорошо. Это заканчивается тем, что в итоге кто-нибудь уходит из клуба. Иногда — главный тренер".

"Потому что отношения уже не восстановить после такого. Игроку вроде Джейдона Санчо будет сложно вернуться на уровень, на котором он когда-то играл, потому что мы этого даже не видели здесь".

"Для меня это практически выглядит так, что он уйдет", — сообщил Бент talkSPORT.


Метки Бент, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 739

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pavlix76 12.09.2023 13:29 # pavlix76
    Точно? Не может быть!

    (ответить)

  2. aktan 12.09.2023 13:25 # aktan
    Давно пора, проблемный игрок, да и клуб проблемный

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: