Бент: "Санчо хочет уйти из "Юнайтед"

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент уверен, что вингер Джейдон Санчо хочет уйти из "Манчестер Юнайтед".

После поражения 3:1 от "Арсенала" перед этим международным перерывом наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг раскритиковал работу Санчо на тренировках, а Джейдон назвал это ложью и пожаловался, что из его делают козла отпущения.



Бенту это говорит только о том, что 23-летний англичанин окончательно потерял надежду заиграть в "Юнайтед".



"Если бы его намерение заключалось в том, чтобы остаться в "Манчестер Юнайтед", если бы он хотел остаться в клубе, если бы у него было обжигающее желание остаться, он бы разобрался с этим, не вынося наружу".



"Ты идешь в кабинет главного тренера и говоришь: "Слушай, мне не сильно понравилось сказанное тобой. Если мои стандарты тренировок недостаточно хорошо, тогда просто скажи мне".



"Уверен, он бы сказал ему об этом, и они попытались бы во всем разобраться".



"Но тот факт, что он выступил публично, говорит мне о том, что он хочет уйти. С него достаточно".



"Возможно, этот вызов ему не по зубам, и это печально, потому что у него большие способности, у него есть талант. Возможно, Премьер-Лига слишком быстра для него".



"Кстати, Тен Хаг дал ему все шансы, отослав его набирать форму. Он вернулся, и это не сработало. Это говорит мне, что игрок чувствует: "С меня достаточно, заберите меня отсюда".



"Мне никогда не нравилось, когда главные тренеры выходят и критикуют своих игроков на публике, потому что это никогда не заканчивается хорошо. Я вспоминаю Моуриньо и Погба, Моуриньо и Люка Шоу".



"Думаю, это никогда не заканчивается хорошо. Это заканчивается тем, что в итоге кто-нибудь уходит из клуба. Иногда — главный тренер".



"Потому что отношения уже не восстановить после такого. Игроку вроде Джейдона Санчо будет сложно вернуться на уровень, на котором он когда-то играл, потому что мы этого даже не видели здесь".



"Для меня это практически выглядит так, что он уйдет", — сообщил Бент talkSPORT.