Джулиан Уорд, возможно, вернулся в "Ливерпуль"

Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Джулиан Уорд, возможно, вернулся к работе в мерсисайдском клубе.

Уорд был назначен спортивным директором "Ливерпуля" летом 2022, сменив в этой роли Майкла Эдвардса, заместителем которого он трудился прежде.



Однако уже в ноябре было объявлено, что в конце сезона 2022/23 Уорд покинет клуб, чтобы больше времени проводить со своей семьей.



В конце мая, готовясь к летнему трансферному окну, "Ливерпуль" представил в качестве своего спортивного директора Йорга Шмадтке, который помог "красным" приобрести четырех полузащитников в минувшее окно.



В свежем подкасте Anfield Index говорится, что Шмадтке изначально приглашался в качестве временной фигуры и в "Ливерпуле" не задержится.



Также утверждается, что концовку летнего трансферного окна — примерно с середины августа — "Ливерпуль" провел при участии Уорда, что может означать возвращение Джулиана в клуб.



Таким образом, Уорд, возможно, лишь временно уходил из "Ливерпуля", и его возвращение на пост спортивного директора стало бы весьма позитивной новостью для фанатов "красных".