Джулиан Уорд, возможно, вернулся в "Ливерпуль"
Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Джулиан Уорд, возможно, вернулся к работе в мерсисайдском клубе.
Уорд был назначен спортивным директором "Ливерпуля" летом 2022, сменив в этой роли Майкла Эдвардса, заместителем которого он трудился прежде.
Однако уже в ноябре было объявлено, что в конце сезона 2022/23 Уорд покинет клуб, чтобы больше времени проводить со своей семьей.
В конце мая, готовясь к летнему трансферному окну, "Ливерпуль" представил в качестве своего спортивного директора Йорга Шмадтке, который помог "красным" приобрести четырех полузащитников в минувшее окно.
В свежем подкасте Anfield Index говорится, что Шмадтке изначально приглашался в качестве временной фигуры и в "Ливерпуле" не задержится.
Также утверждается, что концовку летнего трансферного окна — примерно с середины августа — "Ливерпуль" провел при участии Уорда, что может означать возвращение Джулиана в клуб.
Таким образом, Уорд, возможно, лишь временно уходил из "Ливерпуля", и его возвращение на пост спортивного директора стало бы весьма позитивной новостью для фанатов "красных".
12.09.2023 12:00
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