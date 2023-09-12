Райс признался, что перешел в "Арсенал" из-за Артеты

Полузащитник Деклан Райс признался, что перешел в "Арсенал" из-за главного тренера Микеля Артеты.

Минувшим летом заполучить Райса также хотел "Манчестер Сити", однако Деклан сделал свой выбор в пользу "Арсенала", который приобрел его у "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов.



По словам Райса, он был впечатлен футбольной философией Артеты и чувствовал, что "Арсенал" ему действительно подходит.



"Почему я перешел в "Арсенал"? Должен признать, что из-за главного тренера".



"Из-за того, как он видит игру, как он хочет играть в футбол. Думаю, вы и сами видели, что в последние два года "Арсенал" играл как команда, и я реально видел себя там".



"Пока что это решение оправдывает себя. Я чувствую себя как дома. У меня всегда было это предчувствие, что "Арсенал" подходит мне как клуб".



"Иногда одно приключение заканчивается и начинается другое. Я безмерно благодарен "Вест Хэму". Это была сказка, которая закончилась для меня".



"Я по-прежнему проявляю огромный интерес к тому, как они выступают в этом сезоне. Я по-прежнему регулярно общаюсь с парнями. Я написал главному тренеру на старте сезона и пожелал удачи".



"В "Арсенале" я играют в гораздо более атакующей роли. Я гораздо больше думаю о подключениях вперед".



"Вместо того, чтобы сидеть глубоко и ожидать контратак, я гораздо больше стремлюсь к тому, чтобы отбирать мяч выше по полю и действовать агрессивнее".



"Я всегда хотел достичь топ-уровня и реализовать весь свой потенциал. В "Арсенале", как мне видится, я смогу сделать это лучшего всего", — цитирует Райса Daily Mail.