Райс признался, что перешел в "Арсенал" из-за Артеты

Микель Артета и Деклан Райс Полузащитник Деклан Райс признался, что перешел в "Арсенал" из-за главного тренера Микеля Артеты.

Минувшим летом заполучить Райса также хотел "Манчестер Сити", однако Деклан сделал свой выбор в пользу "Арсенала", который приобрел его у "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов.

По словам Райса, он был впечатлен футбольной философией Артеты и чувствовал, что "Арсенал" ему действительно подходит.

"Почему я перешел в "Арсенал"? Должен признать, что из-за главного тренера".

"Из-за того, как он видит игру, как он хочет играть в футбол. Думаю, вы и сами видели, что в последние два года "Арсенал" играл как команда, и я реально видел себя там".

"Пока что это решение оправдывает себя. Я чувствую себя как дома. У меня всегда было это предчувствие, что "Арсенал" подходит мне как клуб".

"Иногда одно приключение заканчивается и начинается другое. Я безмерно благодарен "Вест Хэму". Это была сказка, которая закончилась для меня".

"Я по-прежнему проявляю огромный интерес к тому, как они выступают в этом сезоне. Я по-прежнему регулярно общаюсь с парнями. Я написал главному тренеру на старте сезона и пожелал удачи".

"В "Арсенале" я играют в гораздо более атакующей роли. Я гораздо больше думаю о подключениях вперед".

"Вместо того, чтобы сидеть глубоко и ожидать контратак, я гораздо больше стремлюсь к тому, чтобы отбирать мяч выше по полю и действовать агрессивнее".

"Я всегда хотел достичь топ-уровня и реализовать весь свой потенциал. В "Арсенале", как мне видится, я смогу сделать это лучшего всего", — цитирует Райса Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Райс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. sayk2 12.09.2023 12:07 # sayk2
    100+ млн за этого топоря не дорого, отработает каждый фунт

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  2. mixmaster 12.09.2023 11:49 # mixmaster
    великий королевский Арсенал!!!

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  3. quavo 12.09.2023 11:39 # quavo
    норм струю пустил на бестрофейник

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  4. xhakaboom 12.09.2023 11:23 # xhakaboom
    В великом клубе - великие игроки

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