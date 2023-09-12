Райс признался, что перешел в "Арсенал" из-за Артеты
Полузащитник Деклан Райс признался, что перешел в "Арсенал" из-за главного тренера Микеля Артеты.
Минувшим летом заполучить Райса также хотел "Манчестер Сити", однако Деклан сделал свой выбор в пользу "Арсенала", который приобрел его у "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов.
По словам Райса, он был впечатлен футбольной философией Артеты и чувствовал, что "Арсенал" ему действительно подходит.
"Почему я перешел в "Арсенал"? Должен признать, что из-за главного тренера".
"Из-за того, как он видит игру, как он хочет играть в футбол. Думаю, вы и сами видели, что в последние два года "Арсенал" играл как команда, и я реально видел себя там".
"Пока что это решение оправдывает себя. Я чувствую себя как дома. У меня всегда было это предчувствие, что "Арсенал" подходит мне как клуб".
"Иногда одно приключение заканчивается и начинается другое. Я безмерно благодарен "Вест Хэму". Это была сказка, которая закончилась для меня".
"Я по-прежнему проявляю огромный интерес к тому, как они выступают в этом сезоне. Я по-прежнему регулярно общаюсь с парнями. Я написал главному тренеру на старте сезона и пожелал удачи".
"В "Арсенале" я играют в гораздо более атакующей роли. Я гораздо больше думаю о подключениях вперед".
"Вместо того, чтобы сидеть глубоко и ожидать контратак, я гораздо больше стремлюсь к тому, чтобы отбирать мяч выше по полю и действовать агрессивнее".
"Я всегда хотел достичь топ-уровня и реализовать весь свой потенциал. В "Арсенале", как мне видится, я смогу сделать это лучшего всего", — цитирует Райса Daily Mail.
12.09.2023 11:00
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Последние комментарии:
100+ млн за этого топоря не дорого, отработает каждый фунт
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великий королевский Арсенал!!!
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норм струю пустил на бестрофейник
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В великом клубе - великие игроки
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