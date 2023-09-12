Саутгейт пока не видит в Фодене центрального полузащитника

Гарет Саутгейт и Фил Фоден Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт усомнился в том, что полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден должен играть в центре поля.

В марте 23-летний Фоден заявил, что "всегда видел" себя на позиции центрального полузащитника и хочет здесь закрепиться в ближайшие годы.

Однако наставник "Сити" Хосеп Гвардиола по-прежнему предпочитает использовать Фодена на фланге, и Саутгейт делает на это поправку.

"Он не играет в центре полузащиты за свой клуб, и у этого, наверное, есть причина".

"Вам стоило бы поговорить с Пепом, лучшим тренером в мире, который использует его на фланге. У него всегда есть свобода, чтобы смещаться, когда мы используем его на фланге, и это важно. Это зависит от уровня матча", — цитирует Саутгейта BBC.


Метки Манчестер Сити, Саутгейт, сборная Англии, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2023 10:00

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  1. lahmatyj 12.09.2023 10:06 # lahmatyj
    Зато в маквакере этот остлоп видит защитника и вообще футболиста, которого нужно вызывать в сбродную.

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