Бербатов поддержал Хаверца

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов выразил свою поддержку атакующему полузащитнику "Арсенала" Каю Хаверцу.

Хаверц до сих пор не совершил ни одного результативного действия после перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов, однако Бербатов считает, что 24-летний немец не должен паниковать.



"Я обожаю Хаверца, потому что он пришел из Леверкузена, где я отыграл пять лет. Я всегда буду желать ему успеха, но достичь его будет тяжело, и он может почувствовать это".



"По его игре я вижу, что он осознает необходимость улучшить свою игру. Он знает, что фанаты, некоторые фанаты, думают что-то вроде: "Он играет неважно, он не ассистирует и не забивает". Он не оправдывает ожиданий людей".



"Поэтому я и хочу, чтобы он преодолел это. Не нужно усложнять вещи, не нужно говорить: "Да, я покажу вам. Я покажу каждому". Потому что так ты начинаешь усложнять свою игру".



"Как бы сложно это ни было, нужно сохранять спокойствие. Поверьте мне, это сложно, я проходил через это. Но ты должен стараться быть как можно спокойнее и просто играть, как ты привык играть. Не утруждай себя лишним, и все сложится, поверьте мне. Все сложится. В момент, когда ты начнешь усложнять, ничего не выйдет", — цитирует Бербатова Football.London.