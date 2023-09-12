Бербатов поддержал Хаверца
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Димитар Бербатов выразил свою поддержку атакующему полузащитнику "Арсенала" Каю Хаверцу.
Хаверц до сих пор не совершил ни одного результативного действия после перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов, однако Бербатов считает, что 24-летний немец не должен паниковать.
"Я обожаю Хаверца, потому что он пришел из Леверкузена, где я отыграл пять лет. Я всегда буду желать ему успеха, но достичь его будет тяжело, и он может почувствовать это".
"По его игре я вижу, что он осознает необходимость улучшить свою игру. Он знает, что фанаты, некоторые фанаты, думают что-то вроде: "Он играет неважно, он не ассистирует и не забивает". Он не оправдывает ожиданий людей".
"Поэтому я и хочу, чтобы он преодолел это. Не нужно усложнять вещи, не нужно говорить: "Да, я покажу вам. Я покажу каждому". Потому что так ты начинаешь усложнять свою игру".
"Как бы сложно это ни было, нужно сохранять спокойствие. Поверьте мне, это сложно, я проходил через это. Но ты должен стараться быть как можно спокойнее и просто играть, как ты привык играть. Не утруждай себя лишним, и все сложится, поверьте мне. Все сложится. В момент, когда ты начнешь усложнять, ничего не выйдет", — цитирует Бербатова Football.London.
12.09.2023 09:00
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У чела явно проблемы с менталкой. Если решит их, то пенсы будут втихаря писюны на него гонять, как это сейчас делают в отношении Салаха и КДБ.
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да топчик, лучше Виейры, ЭСР и Троссара в старте, как минимум за счет своих габаритов, которые он грамотно использует. с ним команда становится мощнее и выше, и мне нравится что он нет нет подавляет игроков соперника именно физикой, где то толкнет в прыжке, где то насядет, дизморалит красиво.
осталось голов добавить, ювелирные пасы пусть Эдегор раздает.
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У Хуяверца тренеры меняются чаще, чем его клубы...
На месте Ротеты был бы осторожег с ним
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