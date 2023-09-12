"Арсенал" хочет купить Диоманде в январе

"Арсенал" хочет приобрести центрального защитника "Спортинга" Усмана Диоманде в зимнее трансферное окно.

Накануне "Арсенал" опубликовал свою заявку на групповой этап Лиги Чемпионов, куда, как и ожидалось, не попал летний новичок "канониров" Юрриен Тимбер.



Тимбер рискует пропустить едва ли не весь сезон, а прошлая кампания — после травмы Вильяма Салиба — показала, что "Арсенал" может быть уязвим в центре обороны.



Если верить португальскому изданию Record, в сложившейся ситуации "Арсенал" задумывается о покупке Диоманде, чей контракт со "Спортингом" предусматривает отступные в 69 миллионов фунтов.



Утверждается, что "Арсенал" пытался заполучить Диоманде еще минувшим летом, но предложение "канониров" в 30 млн. фунтов было отклонено "Спортингом". Тот отказ не остудил пыл лондонского клуба, который в январе собирается предпринять новую попытку.



Среди почитателей таланта 19-летнего ивуарийца, сыгравшего только 13 матчей в прошлом сезоне португальского первенства, также называются "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Монако".