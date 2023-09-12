"Ливерпуль" рассматривает Боуэна на замену Салаху

"Ливерпуль" рассматривает вингера "Вест Хэма" Джаррода Боуэна в качестве одного из вариантов на замену Мохамеду Салаху.

В концовке летнего трансферного окна "Ливерпулю" удалось оградить Салаха от интереса "Аль-Иттихада", который предложил за Мохамеда 150 миллионов фунтов, однако ожидается, что в конце сезона саудовские клубы вернутся за игроком сборной Египта.



Следующим летом Салаху исполнится 32, а от его контракта будет оставаться только 12 месяцев, поэтому "Ливерпуль" едва ли сможет заблокировать отъезд Мохамеду в Саудовскую Аравию.



По крайней мере, у "Ливерпуля" есть достаточно времени, чтобы определиться с заменой своему ведущему бомбардиру, который забил 188 голов и отдал 81 результативную передачу в 309 матчах после перехода из "Ромы" в 2017 году.



По информации The Athletic, одним из рассматриваемых "Ливерпулем" вариантов на замену Салаху является 26-летний Боуэн, который уже несколько сезонов находится на радаре у главного тренера "красных" Юргена Клоппа.



Как и у Салаха, контракт Боуэна истекает в 2025 году, однако "Вест Хэм" хочет склонить Джаррода, начавшего сезон 2023/24 с трех голов и одной результативной передачи в четырех матчах, к новой сделке.



Среди прочих вариантов называются Килиан Мбаппе из ПСЖ, Майкл Олисе из "Кристал Пэлас" и Такефуса Кубо из "Реал Сосьедад".