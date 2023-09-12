Анонс матча Шотландия — Англия

Во вторник вечером сборная Англии прервется от выступления в отборе к Евро-2024 и сыграет товарищеский матч против соседей из Шотландии.

Матч на "Хэмпден Парк" венчает 150 лет с момента первой встречи Шотландии и Англии — тот матч в ноябре 1872 завершился без голов.



Шотландия крайне удачно выступает в отборе к Евро-2024, одержав пять побед подряд. Команда Стива Кларка поднялась сразу на 20 позиций и сейчас занимает 30-ю строчку в рейтинге сборных ФИФА.



"При моей жизни Англия слегка вырвалась вперед (относительно Шотландии). Мы стараемся сократить это отставание, и во вторник мы узнаем, насколько нам это удалось", — сообщил Кларк.



Англия тоже близка к выходу в финальную стадию Евро-2024, но после четырех побед подряд подопечные Гарета Саутгейта не смогли справиться с Украиной (1:1).



"Мы рассматриваем это как хорошую проверку для нас как для команды. Ты играешь против соперника высокого уровня в очень напряженной атмосфере, и такие вечера были очень важны для нашего развития".



"Это вызов, который мы должны предвкушать. У нас огромные амбиции как у команды, но нам предстоит проделать большую работу", — сообщил Саутгейт.



- Предыдущий раз эти две сборные встречались на "Уэмбли" в рамках Евро-2020, не забив друг другу.



- Это будет 116-я встреча Шотландии и Англии. Родоначальники футбола одержали 48 побед против 41 у соперника.



- Англия проиграла только одну из 12 последних встреч с Шотландией (8 побед, у ничьи) — 0:1 в плей-офф Евро-2000.



- Шотландия проиграла только один из 19 последних домашних матчей (14 побед, 4 ничьи).



- В 12 последних матчах англичане лишь однажды пропускали до перерыва, и это случилось против Украины на прошлой неделе.



- Шотландцы выиграли 15 из 21 последнего матча (3 ничьи, 3 поражения).



- Шотландцы выиграли все пять последних матчей, каждый раз забивая минимум дважды.



- Англия выиграла лишь два из шести последних выездных матчей (2 ничьи, 2 поражения), хотя до этого — девять из 12.



- Полузащитник Скотт Мактоминей забивал в каждом из трех последних домашних матчей сборной Шотландии (всего пять голов).



- Нападающий Харри Кейн поучаствовал в 30 голах в своих 28 последних матчах за сборную Англии (24+6).



В распоряжении Саутгейта те же игроки, что и против Украины, но Гарет обмолвился, что не будет чересчур экспериментировать с выбором состава.



Товарищеский матч

Сборная Шотландии — сборная Англии

Глазго. Стадион "Хэмпден Парк". 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз