Анонс матча Шотландия — Англия
Во вторник вечером сборная Англии прервется от выступления в отборе к Евро-2024 и сыграет товарищеский матч против соседей из Шотландии.
Матч на "Хэмпден Парк" венчает 150 лет с момента первой встречи Шотландии и Англии — тот матч в ноябре 1872 завершился без голов.
Шотландия крайне удачно выступает в отборе к Евро-2024, одержав пять побед подряд. Команда Стива Кларка поднялась сразу на 20 позиций и сейчас занимает 30-ю строчку в рейтинге сборных ФИФА.
"При моей жизни Англия слегка вырвалась вперед (относительно Шотландии). Мы стараемся сократить это отставание, и во вторник мы узнаем, насколько нам это удалось", — сообщил Кларк.
Англия тоже близка к выходу в финальную стадию Евро-2024, но после четырех побед подряд подопечные Гарета Саутгейта не смогли справиться с Украиной (1:1).
"Мы рассматриваем это как хорошую проверку для нас как для команды. Ты играешь против соперника высокого уровня в очень напряженной атмосфере, и такие вечера были очень важны для нашего развития".
"Это вызов, который мы должны предвкушать. У нас огромные амбиции как у команды, но нам предстоит проделать большую работу", — сообщил Саутгейт.
- Предыдущий раз эти две сборные встречались на "Уэмбли" в рамках Евро-2020, не забив друг другу.
- Это будет 116-я встреча Шотландии и Англии. Родоначальники футбола одержали 48 побед против 41 у соперника.
- Англия проиграла только одну из 12 последних встреч с Шотландией (8 побед, у ничьи) — 0:1 в плей-офф Евро-2000.
- Шотландия проиграла только один из 19 последних домашних матчей (14 побед, 4 ничьи).
- В 12 последних матчах англичане лишь однажды пропускали до перерыва, и это случилось против Украины на прошлой неделе.
- Шотландцы выиграли 15 из 21 последнего матча (3 ничьи, 3 поражения).
- Шотландцы выиграли все пять последних матчей, каждый раз забивая минимум дважды.
- Англия выиграла лишь два из шести последних выездных матчей (2 ничьи, 2 поражения), хотя до этого — девять из 12.
- Полузащитник Скотт Мактоминей забивал в каждом из трех последних домашних матчей сборной Шотландии (всего пять голов).
- Нападающий Харри Кейн поучаствовал в 30 голах в своих 28 последних матчах за сборную Англии (24+6).
В распоряжении Саутгейта те же игроки, что и против Украины, но Гарет обмолвился, что не будет чересчур экспериментировать с выбором состава.
Товарищеский матч
Сборная Шотландии — сборная Англии
Глазго. Стадион "Хэмпден Парк". 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз
12.09.2023 06:00
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