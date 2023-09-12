"Юнайтед" может подписать Эль-Гази

Из-за ситуаций с Антони и Джейдоном Санчо "Манчестер Юнайтед" задумался о приглашении бывшего вингера "Астон Виллы" Анвара Эль-Гази.

В минувшее воскресенье "Юнайтед" объявил, что Антони возьмет отгул на неопределенное время, чтобы разобраться с обвинениями трех женщин в применении к ним физической силы.



В то же время Санчо, вероятно, поставил крест на своей карьере в "Юнайтед", обвинив во лжи наставника Эрика Тен Хага, который объяснил отсутствие Джейдона в заявке на матч против "Арсенала" плохой работой подопечного на тренировках.



Потеря Антони и Санчо является большим ударом по фланговой игре "Юнайтед", и Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что "красные дьяволы" могут отреагировать на это, подписав Эль-Гази.



Эль-Гази покинул ПСВ по обоюдному согласию сторон на прошлой неделе и теперь доступен свободным агентом, а значит может перейти в другой клуб вне сроков трансферного окна.



Эль-Гази, также поигравшего за "Эвертон", "Лилль" и "Аякс", хотят видеть в Саудовской Аравии, однако возможность вернуться в Премьер-Лигу может оказаться для 28-летнего голландца марокканского происхождения слишком заманчивой, чтобы от нее отказываться.



Добавим, в прошлом сезоне Эль-Гази помог ПСВ завоевать Кубок Голландии, а в рамках Эредивизии забил восемь голов при 12 выходах в старте.