Гвардиола возвращается к работе в среду

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола должен вернуться к исполнению своих обязанностей в среду.

Напомним, в двух последних матчах перед международным перерывом — против "Шеффилд Юнайтед" и "Фулхэма" — "Сити" руководил ассистент Гвардиолы в лице Хуанмы Лильо.



В то же время Гвардиола был вынужден перейти на больничный режим работы, перенеся экстренную операцию на спине в Барселоне.



Однако Daily Mail ожидает, что в среду Гвардиола прибудет на базу "Сити", чтобы вернуть себе контроль за подготовкой команды к субботнему выезду к "Вест Хэму". Также это будет первый день тренировок для некоторых из игроков, которые ездили в свои сборные.



Добавим, оба своих матча в отсутствие Гвардиолы "Сити" выиграл, а нападающий "горожан" Эрлинг Холанд забил в них четыре гола.