Qualcomm может стать титульным спонсором "Юнайтед"

Американская компания Qualcomm может стать титульным спонсором "Манчестер Юнайтед" со следующего сезона.

"Юнайтед" уже состоит в партнерских отношениях с Qualcomm, в августе 2022 заключив сделку по продвижению Snapdragon, суббренда американской технологической компании.



Также Qualcomm, один из лидеров рынка полупроводников, согласилась проконсультировать "Юнайтед" насчет запланированных улучшений мобильной связи на "Олд Траффорд".



По информации The Athletic, сейчас "Юнайтед" и Qualcomm договариваются о расширении сотрудничества. Эмблема компании может занять место TeamViewer спереди игровых футболок "красных дьяволов".



Эта сделка, которая едва ли вступит в силу раньше сезона 2024/25, оценивается в 60 миллионов фунтов в год.



Что касается TeamViewer, сотрудничество с которой стартовало в 2021 году, то еще в декабре немецкая софтверная компания и "Юнайтед" договорились, что клуб сможет выкупить обратно права на титульное спонсорство.



Добавим, что TeamViewer платит "Юнайтед" около 47 млн. фунтов в год.