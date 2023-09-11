Санчо уйдет из "Юнайтед" в январе

Джейдон Санчо и Эрик Тен Хаг По результатам состоявшихся с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Эриком Тен Хагом переговоров вингер Джейдон Санчо собирается покинуть клуб.

Санчо поставил свое будущее в "Юнайтед" под большой вопрос после того, как назвал ложью слова Тен Хага о том, что Джейдон не попал в заявку на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" из-за плохой работы на тренировках.

В понедельник Тен Хаг и Санчо встретились на базе в Каррингтоне, но уладить возникшие разногласия сторонам не удалось, сообщает Daily Star.

Теперь, как ожидается, 23-летний англичанин уйдет в аренду в январе, а следующим летом покинет "Юнайтед" насовсем.

После своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 73 миллиона фунтов летом 2021 Санчо забил лишь 12 голов в 82 матчах за "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2023 21:00

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  1. gerrard08 11.09.2023 21:21 # gerrard08
    Видно малой совсем ебобо, почти уверен, если дал заднюю, думаю порешали бы

    (ответить)

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