Дебют Гринвуда за "Хетафе" назначен на 17 сентября
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд может дебютировать за "Хетафе" через считанные дни.
Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" отправил Гринвуда в аренду в "Хетафе".
"Красные дьяволы" отослали Гринвуда прочь после того, как завершили в отношении него внутреннее расследование и решили, что Мейсон, несмотря на снятие обвинений насчет изнасилования и избиения своей девушки, больше никогда не сыграет за клуб.
Гринвуд не имеет игровой практики более полутора лет — с января 2022. Все это время 21-летний англичанин даже не мог полноценно тренироваться.
Однако The Sun стало известно, что тренерский штаб "Хетафе" был приятно удивлен, в какой форме Гринвуд прибыл в Испанию, и планирует как можно скорее интегрировать Мейсона в свою команду.
Поэтому ожидается, что Гринвуд сыграет за "Хетафе" в матче Ла Лиги против "Осасуны" в ближайшее воскресенье.
11.09.2023 20:00
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