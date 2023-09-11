Дебют Гринвуда за "Хетафе" назначен на 17 сентября

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд может дебютировать за "Хетафе" через считанные дни.

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" отправил Гринвуда в аренду в "Хетафе".



"Красные дьяволы" отослали Гринвуда прочь после того, как завершили в отношении него внутреннее расследование и решили, что Мейсон, несмотря на снятие обвинений насчет изнасилования и избиения своей девушки, больше никогда не сыграет за клуб.



Гринвуд не имеет игровой практики более полутора лет — с января 2022. Все это время 21-летний англичанин даже не мог полноценно тренироваться.



Однако The Sun стало известно, что тренерский штаб "Хетафе" был приятно удивлен, в какой форме Гринвуд прибыл в Испанию, и планирует как можно скорее интегрировать Мейсона в свою команду.



Поэтому ожидается, что Гринвуд сыграет за "Хетафе" в матче Ла Лиги против "Осасуны" в ближайшее воскресенье.