Терри решил продавать автографы и совместные фото

Легенда "Челси" Джон Терри нашел для себя дополнительный заработок, решив устроить сольное турне по стране.

Как сообщает The Telegraph, в минувшую пятницу в Бейзингстоуке состоялось первое из четырех мероприятий под названием "Вечер с Джоном Терри" ("Evening with John Terry").



Турне бывшего защитника сборной Англии также предусматривает выступления в Бирмингеме в ближайшую пятницу, в Борнмуте в октябре и в Лондоне в ноябре.



Терри берет по 25 фунтов просто за проход на мероприятие. При этом автограф Джона стоит 100 фунтов, а возможность с ним поужинать — 500 фунтов.



Дополнительно Терри продает "спонсорский пакет", "платиновый пакет", "серебряный пакет" и "золотой пакет", которые предусматривают различные опции вроде совместного фото с Джоном.