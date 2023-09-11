Терри решил продавать автографы и совместные фото

Джон Терри Легенда "Челси" Джон Терри нашел для себя дополнительный заработок, решив устроить сольное турне по стране.

Как сообщает The Telegraph, в минувшую пятницу в Бейзингстоуке состоялось первое из четырех мероприятий под названием "Вечер с Джоном Терри" ("Evening with John Terry").

Турне бывшего защитника сборной Англии также предусматривает выступления в Бирмингеме в ближайшую пятницу, в Борнмуте в октябре и в Лондоне в ноябре.

Терри берет по 25 фунтов просто за проход на мероприятие. При этом автограф Джона стоит 100 фунтов, а возможность с ним поужинать — 500 фунтов.

Дополнительно Терри продает "спонсорский пакет", "платиновый пакет", "серебряный пакет" и "золотой пакет", которые предусматривают различные опции вроде совместного фото с Джоном.


Метки Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 546

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Последние комментарии:




  1. beatboy 11.09.2023 19:21 # beatboy
    Справедливости ради надо добавить опцию "ужин с вашей женой"

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  2. sausage 11.09.2023 19:21 # sausage
    Легенда, уважаемый футболист... Что произошло?

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  3. beatboy 11.09.2023 19:20 # beatboy
    Бля Джонни неужели все так плохого?(

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  4. superglor 11.09.2023 19:00 # superglor
    Разогревание унитаза в какой пакет входит?

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