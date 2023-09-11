Терри решил продавать автографы и совместные фото
Легенда "Челси" Джон Терри нашел для себя дополнительный заработок, решив устроить сольное турне по стране.
Как сообщает The Telegraph, в минувшую пятницу в Бейзингстоуке состоялось первое из четырех мероприятий под названием "Вечер с Джоном Терри" ("Evening with John Terry").
Турне бывшего защитника сборной Англии также предусматривает выступления в Бирмингеме в ближайшую пятницу, в Борнмуте в октябре и в Лондоне в ноябре.
Терри берет по 25 фунтов просто за проход на мероприятие. При этом автограф Джона стоит 100 фунтов, а возможность с ним поужинать — 500 фунтов.
Дополнительно Терри продает "спонсорский пакет", "платиновый пакет", "серебряный пакет" и "золотой пакет", которые предусматривают различные опции вроде совместного фото с Джоном.
11.09.2023 19:00
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Справедливости ради надо добавить опцию "ужин с вашей женой"
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Легенда, уважаемый футболист... Что произошло?
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Бля Джонни неужели все так плохого?(
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Разогревание унитаза в какой пакет входит?
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