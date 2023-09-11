Угочукву: "Некоторые поезда не проходят мимо тебя дважды"

Полузащитник "Челси" Лесли Угочукву заявил, что не сомневался насчет перехода в лондонский клуб, и его не страшит высокая конкуренция.

Минувшим летом "Челси" приобрел Угочукву у "Ренна" за 23 миллиона фунтов, что значительно дешевле некоторых и конкурентов Лесли по позиции.



19-летний француз уверен, что его по силам получать игровые минуты в "Челси", а также считает, что просто тренировки на базе в Кобхэме сделают его сильнее.



"Как и везде, в любой команде, ты не можешь быть уверен, что будешь играть. Я знал, куда направляюсь, когда переходил в "Челси".



"Ты должен проявить себя и показать, что ты заслуживаешь место в команде, так что это зависит от тебя. Я никогда не боялся конкуренции. Я буду учиться у очень хороших игроков вроде Энцо Фернандеса, Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа, с которым мы одного возраста. В моих силах получать максимальное количество игровых минут".



"То, чему я буду учиться в "Челси" на протяжении недели и в уикенды, позволит мне стать сильнее и сделать свою игру более зрелой. Конечно, ты должен играть, когда молод, но некоторые поезда не проходят мимо тебя дважды", — цитирует Угочукву Evening Standard.