Бадиашиле возобновил полноценные тренировки

Бенуа Бадиашиле Защитник "Челси" Бенуа Бадиашиле возобновил полноценные тренировки после травмы задней поверхности бедра.

Эту травму Бадиашиле получил еще в концовке прошлого сезона и пока не сыграл ни минуты за "Челси" при Маурисио Почеттино в качестве главного тренера.

Однако теперь возвращение Бадиашиле на футбольное поле не за горами. В понедельник "Челси" объявил, что Бенуа приступил к тренировкам в общей группе, до этого занимаясь по индивидуальной программе.

22-летний француз весьма обнадеживающим образом начал свою карьеру в "Челси" после перехода из "Монако" за 33 миллиона фунтов в январе.

Возвращение Бадиашиле в строй станет отличной новостью для "Челси", чей лазарет в данный момент переполнен.


Метки Бадиашиле, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2023 17:00

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