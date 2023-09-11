Защитник "Челси" Бенуа Бадиашиле возобновил полноценные тренировки после травмы задней поверхности бедра.

Эту травму Бадиашиле получил еще в концовке прошлого сезона и пока не сыграл ни минуты за "Челси" при Маурисио Почеттино в качестве главного тренера.



Однако теперь возвращение Бадиашиле на футбольное поле не за горами. В понедельник "Челси" объявил, что Бенуа приступил к тренировкам в общей группе, до этого занимаясь по индивидуальной программе.



22-летний француз весьма обнадеживающим образом начал свою карьеру в "Челси" после перехода из "Монако" за 33 миллиона фунтов в январе.



Возвращение Бадиашиле в строй станет отличной новостью для "Челси", чей лазарет в данный момент переполнен.