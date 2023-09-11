Антони назвал "мошенником" одну из женщин, обвинивших его в насилии

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони назвал "мошенником" одну из женщин, которые выдвинули в его адрес обвинения.

После того, как Габриэла Каваллин, бывшая подруга Антони, обвинила 23-летнего бразильца в домашнем насилии, еще две женщины заявили, что игрок "Юнайтед" поднимал на них руку.



Одной из них стала 33-летняя Ингрид Лана, банкир по профессии.



"Он пытался заняться сексом со мной, а я не хотела. Он толкнул меня в стену, и я ударилась головой", — сообщила Лана португальскому телеканалу Record TV.



В воскресенье вечером Антони ответил на обвинения Ланы, опубликовав у себя в инстаграме их переписку.



"Я не хочу, но вынужден опубликовать небольшую часть переписки в WhatsApp с Ингрид, и это демонстрирует, что у нас случилась только одна встреча, интимная и по обоюдному согласию. Вопрос с этим мошенником будет улажен в суде!!" — написал Антони.



"Если хочешь, я буду ждать тебя в кровати голой", — гласит одно из сообщений, присланных Ланой футболисту.



Добавим, накануне "Юнайтед" объявил, что Антони не вернется к тренировкам и матчам, пока не уладит вопрос с обвинениями в свой адрес.