Антони назвал "мошенником" одну из женщин, обвинивших его в насилии

Антони Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони назвал "мошенником" одну из женщин, которые выдвинули в его адрес обвинения.

После того, как Габриэла Каваллин, бывшая подруга Антони, обвинила 23-летнего бразильца в домашнем насилии, еще две женщины заявили, что игрок "Юнайтед" поднимал на них руку.

Одной из них стала 33-летняя Ингрид Лана, банкир по профессии.

"Он пытался заняться сексом со мной, а я не хотела. Он толкнул меня в стену, и я ударилась головой", — сообщила Лана португальскому телеканалу Record TV.

В воскресенье вечером Антони ответил на обвинения Ланы, опубликовав у себя в инстаграме их переписку.

"Я не хочу, но вынужден опубликовать небольшую часть переписки в WhatsApp с Ингрид, и это демонстрирует, что у нас случилась только одна встреча, интимная и по обоюдному согласию. Вопрос с этим мошенником будет улажен в суде!!" — написал Антони.

"Если хочешь, я буду ждать тебя в кровати голой", — гласит одно из сообщений, присланных Ланой футболисту.

Добавим, накануне "Юнайтед" объявил, что Антони не вернется к тренировкам и матчам, пока не уладит вопрос с обвинениями в свой адрес.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 266

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 11.09.2023 16:12 # ilovemanutd
    Ахахаха, по ходу понадеялась, что он переписку удалил и решила рискнуть

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  2. largo-winch 11.09.2023 16:12 # largo-winch
    Ну и зачем это публиковать даун???
    Сейчас еще и статью получит за унижение достоинства другого человека

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