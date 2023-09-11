Сборная Англии пыталась переманить Фергюсона

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что хотел увести нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона из под носа у соседей из Ирландии.

18-летний Фергюсон сенсационным образом выступает в 2023 году, а в новом сезоне уже успел отметиться хет-триком против "Ньюкасла" в Премьер-Лиге.



Согласно слухам, за Фергюсоном следят все большие клубы Премьер-Лиги, но еще раньше Эван оказался в эпицентре битвы сборных Англии и Ирландии.



Несмотря на то, что мама Фергюсона является англичанкой, Эван не захотел последовать примеру Джека Грилиша с Декланом Райсом, сохранив свою приверженность Ирландии, где он был рожден и за которую он уже вовсю играет.



"Думаю, он сыграл уже слишком много матчей на взрослом уровне — кажется, у него уже восемь матчей. Я не до конца уверен, что он уже точно не может сменить сборную, но я думаю, он дал очень ясно понять, что родился в Ирландии и будет представлять их. Я бы на 100 процентов поддержал его выбор".



"Думаю, он чертовски хороший игрок. Мы должны уважать его решение. Думаю, он не давал никаких намеков на то, что это решение может быть каким-либо другим".



"Мы также засматривались на Холанда и мечтали, чтобы он подходил для нашей сборной. Но у нас довольно хороший 9-й номер, которым мы очень довольны", — цитирует Саутгейта The Independent.