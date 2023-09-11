Лавиа пропустит минимум шесть недель
Полузащитник "Челси" Ромео Лавиа пропустит минимум шесть недель с травмой лодыжки, полученной на тренировке.
Лавиа до сих пор не сыграл ни минуты за "Челси" после своего перехода из "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов в августе.
Лавиа прибыл на "Стэмфорд Бридж" в неважной форме и надеялся подтянуть свою физическую готовность за время международного перерыва, однако на тренировке в минувший четверг Ромео получил травму лодыжки.
Как сообщает Daily Mail, первичные медицинские тесты обнаружили у Лавиа повреждение связок, и в "Челси" всерьез опасаются, что дебют 19-летнего бельгийца будет отложен до конца октября, как минимум.
До следующего международного перерыва в начале октября "Челси" предстоит сыграть против "Борнмута", "Астон Виллы", "Фулхэма", "Бернли" в Премьер-Лиге и против "Брайтона" в Кубке Лиги.
11.09.2023 14:00
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восстанавливайся топчик!
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Холошо что он чорли выблал, щас бы сидел в лазалете Ливелпуля
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