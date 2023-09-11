Пикфорд: "Я в лучшей форме за всю свою жизнь"

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд чувствует, что находится "в лучшей форме за всю свою жизнь".

В данный момент сборная Англии, где 29-летний Пикфорд является бессменным первым номером, находится на пороге выхода на Евро-2024, и это будет четвертый большой турнир в карьере Джордана.



Пикфорд, сыгравший уже 55 матчей за национальную команду, чувствует, что подходит к турниру в Германии в отличном состоянии благодаря предыдущему опыту, в том числе разочаровывающему.



"В России (на ЧМ-2018) меня по сути рассматривали новичком, да и в футболе твой путь никогда не будет идеальным. В твоей карьере будут взлеты и падения, благодаря чему ты учишься".



"Я чувствую, что действительно хорошо проработал это. Думаю, поэтому моя игра стабильна, и поэтому я чувствую, что нахожусь в лучшей форме за всю свою жизнь", — сообщил Пикфорд Daily Mirror.