Габриэль возобновил тренировки со сборной Бразилии

Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс возобновил полноценные тренировки в составе сборной Германии.

В минувшую пятницу Габриэль дебютировал за сборную Бразилии, сделав свой вклад в победу 5:1 над Боливией в рамках отбора к ЧМ-2026.



Однако в концовке матча 25-летний защитник был заменен, после чего был замечен на скамейке с пакетом льда, приложенным к правому бедру.



К счастью для "Арсенала", возникшие у Габриэля проблемы со здоровьем оказались незначительны. Как сообщает Evening Standard, уже в воскресенье "канонир" нормально занимался со своими партнерами по сборной.



Таким образом, Габриэль сможет принять участие в матче бразильцев против Перу во вторник, после чего вернется в расположение "Арсенала" для подготовки к субботнему выезду к "Эвертону" в Премьер-Лиге.