Долг "Юнайтед" впервые перевалил за 1 млрд. фунтов
Долг "Манчестер Юнайтед" при нынешних владельцах Глэйзерах впервые перевалил за 1 миллиард фунтов.
Фактически "Юнайтед" находится в долгах с момента, как Малколм Глэйзер приобрел клуб с "Олд Траффорд" в 2012 году.
Все это время долг "Юнайтед" рос, и "красные дьяволы" каждый год тратят все больше просто на обслуживание своих кредитов.
Как сообщает Daily Mail, в этом году долг "Юнайтед" перевалил за психологическую отметку и теперь является десятизначным, увеличившись с 969 млн. до 1.005 млрд. фунтов.
Эта сумма включает в себя непосредственно тело долга, банковские заимствования и обязательства "Юнайтед" по трансферам, причем она может только вырасти, когда в отчет будет включена активность клуба в летнее окно, а летом "дьяволы" потратили 180 млн. фунтов на новых игроков.
Добавим, на прошлой неделе стоимость акций "Юнайтед" достигла своего дна за все время, что они торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка. Так инвесторы отреагировали на слухи о том, что Глэйзеры собираются отложить продажу клуба до 2025 года.
11.09.2023 11:00
Просмотров: 973
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сука, и это коммерсы?))
(ответить)
Конечно долг будет расти, если лысый за 2 ТО уже переплюнул затраты Клоппа за 8 лет, а результаты клубы все хуже и хуже. А до него в течение 10 лет одни затраты, при этом почти ноль дорогостоящей продажи.
(ответить)
И они хотят за эту помойку 10 млрд, из которых 10% это тупо долг надо будет еще отдавать?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий