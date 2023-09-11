Долг "Юнайтед" впервые перевалил за 1 млрд. фунтов

Долг "Манчестер Юнайтед" при нынешних владельцах Глэйзерах впервые перевалил за 1 миллиард фунтов.

Фактически "Юнайтед" находится в долгах с момента, как Малколм Глэйзер приобрел клуб с "Олд Траффорд" в 2012 году.



Все это время долг "Юнайтед" рос, и "красные дьяволы" каждый год тратят все больше просто на обслуживание своих кредитов.



Как сообщает Daily Mail, в этом году долг "Юнайтед" перевалил за психологическую отметку и теперь является десятизначным, увеличившись с 969 млн. до 1.005 млрд. фунтов.



Эта сумма включает в себя непосредственно тело долга, банковские заимствования и обязательства "Юнайтед" по трансферам, причем она может только вырасти, когда в отчет будет включена активность клуба в летнее окно, а летом "дьяволы" потратили 180 млн. фунтов на новых игроков.



Добавим, на прошлой неделе стоимость акций "Юнайтед" достигла своего дна за все время, что они торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка. Так инвесторы отреагировали на слухи о том, что Глэйзеры собираются отложить продажу клуба до 2025 года.