Саутгейт ожидает, что у Магуайра прибавится игровых минут в МЮ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ожидает, что у защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра "значительно прибавится" игровых минут в ближайшие недели.

Саутгейт был нещадно критикуем за то, что сперва вызвал 30-летнего Магуайра в сборную Англии, а затем доверил Харри место в стартовом составе на матч против Украины в отборе к Евро-2024.



Многие болельщики считают, что Саутгейт излишне благосклонен к Магуайру, ведь тот уже давно не является основным игроком "Юнайтед" и в этом сезоне отметился лишь одним появлением на замену за свой клуб.



Однако в этом сезоне "Юнайтед" предстоит выступать на четырех фронтах, а в лазарете "красных дьяволов" уже присутствуют Рафаэль Варан и Люк Шоу. Саутгейт думает, что это поможет Магуайру.



"Он знает, что должен продолжать хорошо играть за нас, и я думаю, в ближайшие недели, учитывая ситуацию в их команде с травмами, у него может значительно прибавиться игровых минут и там", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.