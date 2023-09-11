МЮ более месяца не мог продавать футболки с именем Хейлунда

Расмус Хейлунд "Манчестер Юнайтед" более месяца не мог продавать футболки с именем своего новичка Расмуса Хейлунда.

"Юнайтед" приобрел Хейлунда у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов в начале августа, и в матче против "Арсенала" перед международным перерывом Расмус, наконец, дебютировал за "красных дьяволов".

Однако еще в минувшую пятницу болельщикам, которые пытались обзавестись футболкой с именем датского нападающего в клубном магазине, поступали отказы.

Эти отказы были связаны с отсутствием у "Юнайтед" буквы датского алфавита "ø", чтобы нанести фамилию Хейлунда — в ее оригинальном написании — на футболку.

Как сообщает Daily Mail, партия букв "ø" поступила только в четверг, и теперь футболка с именем Хейлунда доступна для приобретения. Тем не менее, многие фанаты успели обвинить свой клуб в некомпетентности.


Метки Манчестер Юнайтед, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 11.09.2023 09:56 # vyrentz
    А еще в МЮ долго ждали, пока заиграет Гринвуд, Санчо и Антони.

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  2. quavo 11.09.2023 09:47 # quavo
    Скорее не было номера, че за дичь с о

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  3. blueswin 11.09.2023 09:04 # blueswin
    месяц ждали букву ? откуда ? зачем? в Манчестере нету полиграфии?

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