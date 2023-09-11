МЮ более месяца не мог продавать футболки с именем Хейлунда

"Манчестер Юнайтед" более месяца не мог продавать футболки с именем своего новичка Расмуса Хейлунда.

"Юнайтед" приобрел Хейлунда у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов в начале августа, и в матче против "Арсенала" перед международным перерывом Расмус, наконец, дебютировал за "красных дьяволов".



Однако еще в минувшую пятницу болельщикам, которые пытались обзавестись футболкой с именем датского нападающего в клубном магазине, поступали отказы.



Эти отказы были связаны с отсутствием у "Юнайтед" буквы датского алфавита "ø", чтобы нанести фамилию Хейлунда — в ее оригинальном написании — на футболку.



Как сообщает Daily Mail, партия букв "ø" поступила только в четверг, и теперь футболка с именем Хейлунда доступна для приобретения. Тем не менее, многие фанаты успели обвинить свой клуб в некомпетентности.