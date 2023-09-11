Саутгейт дважды отговаривал Уолкера от ухода из сборной

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что дважды отговаривал защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера от завершения международной карьеры.

В свои 33 года Уолкер остается ключевым игроком "Сити", с которым он оформил требл в прошлом сезоне, и сборной Англии, которой он принес ничью в матче против Украины в минувшую субботу (1:1).



На счету Уолкера уже 77 матчей за национальную команду, и Саутгейт готов помочь Кайлу сыграть их как можно больше.



"Я дважды отговаривал его от завершения карьеры в сборной. После Евро и после Чемпионата Мира. Я обожаю, что он здесь, он хотел продолжать, и теперь он думает, как много матчей сможет провести".



"Он критически важен для нас. Если мы говорим об игроках мирового уровня на различных позициях в нашей команде, то он, наверное, один из них. Думаю, он не до конца понимал, как высоко мы его ценим и как он важен для нас", — цитирует Саутгейта The Guardian.