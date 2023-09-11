В данный момент главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не заинтересован в работе со сборной Германии, уволившей своего наставника Ханси Флика.

В субботу вечером сборная Германии потерпела сенсационное поражение 4:1 в товарищеском матче против Японии.



Это стало вторым большим шоком для немецких фанатов после раннего вылета своей национальной команды с Чемпионата Мира в Катаре, где, кстати, Германия также проиграла Японии (2:1).



Под руководством Флика, который в свое время пришел на место Йоакима Лева, сборная выиграла 12 из 25 своих матчей, включая лишь четыре из 17 последних, и это выглядело тревожно для Германии, которая следующим летом примет Евро-2024.



Поэтому спустя 24 часа после разгрома от Японии Флику было указано на дверь, однако Daily Mirror утверждает, что образовавшаяся на родине вакансия не заставит Клоппа бросить "Ливерпуль".



Клопп только в прошлом году продлил свой контракт с "Ливерпулем" до июня 2026, и прежде Юрген неоднократно обещал, что на нарушит взятые на себя обязательства по трудовому договору.



Куда вероятнее, что сборная Германии обратится к вариантам с Юлианом Нагельсманном, который в прошлом сезоне не договорился с "Челси" и "Тоттенхэмом", и бывшим наставником "Айнтрахта" Оливером Глазнером.