"Ливерпуль" и "Сити" следят за Агердом

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" следят за центральным защитником "Вест Хэма" Найефом Агердом с прицелом на летнее трансферное окно.

"Вест Хэм" только летом 2022 приобрел Агерда у "Ренна" за 30 миллионов фунтов. Свою английскую карьеру Найеф начал с того, что получил травму лодыжки в предсезонном матче и перенес операцию.



Однако постепенно Агерд утвердился ключевым игроком "Вест Хэма" и выиграл с "молотобойцами" Лигу Конференций. Также Найеф добрался со сборной Марокко до полуфинала Чемпионата Мира в Катаре, пропустив заключительный для своей команды матч на турнире против Франции из-за полученной уже на разминке травмы.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, своими успехами Агерд произвел впечатление на "Ливерпуль" и "Сити", которые будут внимательно следить за Найефом на протяжении этого сезона.



Минувшим летом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оставил центр обороны своей команды без усиления, однако "красным" определенно потребуется новичок на эту позицию в обозримом будущем, учитывая возраст Виргила Ван Дейка, истекающий контракт Жоэля Матипа, склонность к травмам Ибраимы Конате и ненадежность Джо Гомеса.



"Сити" не так остро нуждается в укреплении центра обороны, однако желание главного тренера Хосепа Гвардиолы иметь по два равноценных игрока на каждой позиции может заставить "горожан" побороться за Агерда.