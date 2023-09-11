Грановская дважды возвращалась в "Челси" за последний месяц

За последний месяц бывший директор "Челси" Марина Грановская дважды возвращалась на "Стэмфорд Бридж", но не по приглашению новых владельцев лондонского клуба.

В минувшую субботу на "Стэмфорд Бридж" состоялся матч "легенд Европы" в память о Джанлуке Виалли. Участие в нем приняли ряд игроков, которые в 2012 году принесли "Челси" победу в финале Лиги Чемпионов против "Баварии".



Приглашения на эту игру получили некоторые из бывших игроков и работников "Челси". Как сообщает The Telegraph, также на стадионе присутствовала Грановская, но ее позвали не владельцы "синих", а друзья, которых у нее в избытке среди тех, кто тем или иным образом связан с клубом.



Также Грановская присутствовала на благотворительном матче "Game4Ukraine" в начале августа. Тогда Марина приобрела билет как рядовой болельщик.



Грановская фактически руководила "Челси" в последние годы при Романе Абрамовиче в качестве владельца клуба, который был продан Тодду Бели и партнерам в мае 2022.