Грановская дважды возвращалась в "Челси" за последний месяц
За последний месяц бывший директор "Челси" Марина Грановская дважды возвращалась на "Стэмфорд Бридж", но не по приглашению новых владельцев лондонского клуба.
В минувшую субботу на "Стэмфорд Бридж" состоялся матч "легенд Европы" в память о Джанлуке Виалли. Участие в нем приняли ряд игроков, которые в 2012 году принесли "Челси" победу в финале Лиги Чемпионов против "Баварии".
Приглашения на эту игру получили некоторые из бывших игроков и работников "Челси". Как сообщает The Telegraph, также на стадионе присутствовала Грановская, но ее позвали не владельцы "синих", а друзья, которых у нее в избытке среди тех, кто тем или иным образом связан с клубом.
Также Грановская присутствовала на благотворительном матче "Game4Ukraine" в начале августа. Тогда Марина приобрела билет как рядовой болельщик.
Грановская фактически руководила "Челси" в последние годы при Романе Абрамовиче в качестве владельца клуба, который был продан Тодду Бели и партнерам в мае 2022.
11.09.2023 00:05
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Скоро настанет время когда о внакраине будут помнить лишь из книг... самая убогая нация, с клоуном у руля) хохлы, вместо того что бы встать на защиту своей родины, свалили в Европу как крысы... выкладывая видео в тиктоке о своей прекрасной жизни. Продажные твари
. Что ещё ожидать от этого народа
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