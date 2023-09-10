"Тоттенхэм" согласовал покупку хорватского вундеркинда

Лука Вушкович "Тоттенхэм" согласовал приобретение центрального защитника "Хайдука" Луки Вушковича.

Вушковичу только в феврале исполнилось 16 лет, но он уже ворвался в первую команду "Хайдука" и помог клубу из Сплита выиграть Кубок Хорватии в прошлом сезоне.

Вушкович стал самым молодым игроком, когда-либо сыгравшим в высшем хорватском дивизионе, а в марте стал самым молодым автором гола за "Хайдук" в официальных матчах.

За Вушковичем охотились многие топ-клубы Европы, однако Evening Standard утверждает, что "Тоттенхэм" выиграл борьбу за Луку.

"Тоттенхэм" заплатит за Вушковича около 12 миллионов фунтов, но до своего 18-летия Лука останется в "Хайдуке". Таким образом, защитник прибудет в Северный Лондон летом 2025.


Метки видео, Вушкович, Тоттенхэм, Хайдук

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2023 23:00

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