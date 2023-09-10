"Тоттенхэм" согласовал покупку хорватского вундеркинда
"Тоттенхэм" согласовал приобретение центрального защитника "Хайдука" Луки Вушковича.
Вушковичу только в феврале исполнилось 16 лет, но он уже ворвался в первую команду "Хайдука" и помог клубу из Сплита выиграть Кубок Хорватии в прошлом сезоне.
Вушкович стал самым молодым игроком, когда-либо сыгравшим в высшем хорватском дивизионе, а в марте стал самым молодым автором гола за "Хайдук" в официальных матчах.
За Вушковичем охотились многие топ-клубы Европы, однако Evening Standard утверждает, что "Тоттенхэм" выиграл борьбу за Луку.
"Тоттенхэм" заплатит за Вушковича около 12 миллионов фунтов, но до своего 18-летия Лука останется в "Хайдуке". Таким образом, защитник прибудет в Северный Лондон летом 2025.
10.09.2023 23:00
Просмотров: 94
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: