"Тоттенхэм" согласовал покупку хорватского вундеркинда

"Тоттенхэм" согласовал приобретение центрального защитника "Хайдука" Луки Вушковича.

Вушковичу только в феврале исполнилось 16 лет, но он уже ворвался в первую команду "Хайдука" и помог клубу из Сплита выиграть Кубок Хорватии в прошлом сезоне.



Вушкович стал самым молодым игроком, когда-либо сыгравшим в высшем хорватском дивизионе, а в марте стал самым молодым автором гола за "Хайдук" в официальных матчах.



За Вушковичем охотились многие топ-клубы Европы, однако Evening Standard утверждает, что "Тоттенхэм" выиграл борьбу за Луку.



"Тоттенхэм" заплатит за Вушковича около 12 миллионов фунтов, но до своего 18-летия Лука останется в "Хайдуке". Таким образом, защитник прибудет в Северный Лондон летом 2025.



